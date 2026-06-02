元東方神起・ユチョンが、全盛期とは大きく異なる近況で再び注目を集めている。ユチョンは7月30日、自身のSNSに「With Love」という短いコメントとともに複数の写真を投稿した。【写真】薄くなった髪にタトゥー…ユチョンの“変貌ぶり”公開された写真には、日本で知人たちと穏やかな時間を過ごすユチョンの近況が収められている。注目を集めたのは、以前とは大きく変わった彼の姿だ。明るい金髪に染めたユチョンは、ベージュのTシ