メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県弥富市が発注する公共工事の入札で、設計金額を業者に漏らしたとされる市の前建設部長の男に検察側は懲役2年を求刑しました。 起訴状によりますと弥富市の前建設部長立石隆信被告（55）は去年5月、弥富市が発注する「弥富まちなか交流館」のリニューアル工事など3件の入札で業者に設計金額などを漏らした罪に問われています。 3日の初公判で立石被告は起訴内容を認めました