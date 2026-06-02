TREASUREが、デビュー以来初めて“全曲ヒップホップジャンル”で構成した新アルバム『NEW WAV』で、新章の幕を開けた。6月2日、所属事務所YGエンターテインメント（以下YG）によると、1日にリリースされたTREASUREの4thミニアルバム『NEW WAV』は、発売初日だけで約60万枚（HANTEOチャート基準）を売り上げ、自己最高となる初日売上を記録した。【写真】アサヒ、日本の街並みに溶け込む姿が“エモすぎる”発売前に予約注文数が100