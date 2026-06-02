伊勢丹新宿店の「イセタンビューティーアポセカリー」が、今年3月25日にリニューアル。漫画家のまんきつさんと共に、その魅力をお届けします。世界中から選び抜かれたナチュラル＆オーガニックアイテムが揃う「イセタン ビューティー アポセカリー」が、リフレッシュオープン。日々の“心地よさ”に寄り添い、無理なく続けられるケア環境を提供する場所へと進化した。今回のリニューアルポイントは、ただアイテムを選ぶだけでなく