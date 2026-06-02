【チナツ】 2027年5月 発売予定 価格：24,800円 Yostar Shopは、フィギュア「チナツ」を2027年5月に発売する。価格は24,800円。 本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりゲヘナ学園所属、風紀委員会の救護担当「チナツ」を1/7スケールフィギュア化したもの。 凛々しく愛らしい顔立ち、制服を着ていてもわかるスタイルの良さ、愛