台風6号の接近に伴い、県内では3日明け方から昼前にかけ、雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。気象台では土砂災害や河川の増水などに注意を呼び掛けています。長野県高森町の畑では、台風接近に備え、7月出荷予定のモモの摘果作業に追われていました。風で落ちてしまう実もあることから慎重に作業が進められていました。台風6号は、2日午前5時には奄美市の西およそ90キロにあって1時間に約25キロの速さで北北東へ進