長野市のスポーツ用品店「長野スター商会」が1日、事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことが分かりました。「長野スター商会」は北信地区の公立学校の体操着などを取り扱っていました。民間の信用調査会社帝国データバンクによりますと、長野市のスポーツ用品店「長野スター商会」が1日、事業を停止し自己破産申請の準備に入りました。長野スター商会は1957年に設立され野球用品