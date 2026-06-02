あなたは読めますか？突然ですが、「饒舌」という漢字読めますか？おしゃべりな人を表現するときによく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれると読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「じょうぜつ」でした！饒舌は、口数が多く、よくしゃべることやその様子を意味します。「饒」という字には「豊か」「ゆとりがある」という意味があり、言葉が豊かに出すぎる、つまり多弁であることを表しています