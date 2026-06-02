左手首骨折で離脱していた日本ハム・水谷瞬外野手（25）が、きょう2日のファーム・リーグ中日戦（鎌ケ谷）に「1番・DH」で出場する。約1カ月半ぶりの実戦復帰となる。4月19日の西武戦で走塁中に左手首に送球が直撃。「左尺骨遠位端骨折」で、試合復帰まで約6週間と診断され、2軍での地道なリハビリを経て、先月19日から打撃練習を再開していた。順調にいけば、交流戦終盤での1軍復帰の可能性も高まる。24年の交流戦では歴代