■MLBホワイトソックス 6ー9 ツインズ（日本時間2日、ターゲット・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ホワイトソックスの西田陸浮（25）が敵地・ツインズ戦に「9番・右翼」で出場、3試合連続安打をマーク。さらに、5戦連続スタメンでの出場となった。4点を追う5回、第3打席に立った西田は二塁内野安打を放ち出塁。3戦連続安打となった。西田の安打が反撃の狼煙となり、この回チームは3