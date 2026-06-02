2日に甲子園球場で予定されていた阪神―西武戦は台風接近のため12時45分に中止が発表された。台風6号の接近で甲子園は午前中から降雨。悪天候が予想されていた。予告先発は阪神が西勇、西武が平良だった。この日の振り替え試合は、6月15日から18日のいずれかに組み込まれる。