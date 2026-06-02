おととい、千葉県のJR西船橋駅の男子トイレで会社員の男性の下半身を盗撮したとして、船橋市の小学校教諭の男が逮捕されました。逮捕されたのは船橋市立芝山西小学校の教諭・村上優太容疑者（33）で、おととい午後10時ごろ、JR西船橋駅の男子トイレで30代の男性会社員の下半身をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。警察によりますと、村上容疑者は男性の右隣に立ち、スマートフォンを左手に持って動画を撮影したという