頸部（けいぶ）背部痛からの復帰を目指すソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が2日、5日からの広島とのファーム公式戦での復帰の可能性を示唆した。「試合に出てもいけます、という状態は作れています」背中に激痛が走ったのは、東京ドームでの交流戦初戦を翌日に控えた25日の月曜日の朝。福岡空港に向かうために起床すると、動けないほどの痛みが襲ってきた。これまでも同部位に痛みを感じたことがあったが、レベルが違った。