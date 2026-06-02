台風6号の接近に伴いJR東日本は3日の運転計画を発表しています。首都圏を中心とした運行予定をまとめました。（2日午後0時半現在）■東海道線小田原〜熱海間始発から運転取りやめ（再開時刻未定）上野東京ラインへの直通は始発から取りやめ 東京駅で折り返し（直通運転再開未定）■伊東線 全線終日運転取りやめ■中央線高尾〜富士見間始発から午後3時ごろまで運転取りやめ■青梅線 青梅〜奥多摩間始発から午後8時頃まで運転とりや