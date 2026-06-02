東京電力福島第1原発2号機の使用済み核燃料プールに残る燃料を取り出すために使うクレーン＝1月、福島県大熊町東京電力は2日、福島第1原発2号機の使用済み核燃料プールの燃料を取り出す作業を始めた。全615体を2028年度にかけて構内の共用プールに移して、安定的に保管する狙い。炉心溶融や水素爆発といった重大事故を起こした1〜4号機で、プールの燃料取り出しは既に完了した3、4号機に続き3基目。2号機原子炉建屋は損壊しな