◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月1日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席も内野安打を放ち、今季5度目となる1試合3安打をマークし、打率を・289まで上昇させた。1−2と勝ち越しを許した直後の8回、先頭で第4打席を迎えると相手3番手左腕・ガルシアに対し1ボール2ストライクからの4球目、高めシ