シンガーソングライターのあいみょん（31）が、ファン驚愕の激変ショットを公開し、話題になっている。【映像】あいみょんの激変ショットやタトゥーが入った腕これまでにもXで、ツインテール姿のライブオフショットや髪をバッサリ切った大胆イメチェンショットなど、さまざまなヘアスタイルを披露してきたあいみょん。面影なしの激変ショットが話題に2026年5月31日にはInstagramを更新し、「撮り溜め日記みんな元気にして