お笑いコンビ、NON STYLE井上裕介（46）が2日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。人気お笑いコンビへの不満をぶちまけた。井上は美容好きとして知られる。男性芸人が自身のスキンケアなどについて発信することが当たり前になったことについて、パーソナリティーのパンサー向井慧から「今で言うとレインボーの池田（直人）君とか。女性の方も参考にするぐらいの美容の知識でやってますけ