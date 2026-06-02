近年、日帰り入浴プランを提供する温泉宿や、源泉が湧く本格的なスーパー銭湯が増えています。日帰り温泉旅を楽しむコツと、気軽に足を運べる名湯の選び方を聞きました【写真】国内最高レベルのマイナスイオンの名湯は…* * * * * * *美白や冷え改善など効能はさまざま私はこれまで4000以上の温泉を巡ってきました。きっかけは、岩手のテレビ局勤務時代に東北の温泉に魅せられたこと。さらに冷え性や肌質の改善など目に見える効果