中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合・火曜10時〜）の第6回「華に嵐に、おにぎりに」が、6月2日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。【写真】樹恵琉は三彦に…福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様たち）のお目当ては、勤勉