俳優の尾碕真花さんは6月2日、自身のInstagramを更新。オスカープロモーション退所に至った経緯について、詳細な声明を発表しました。【投稿】退所経緯の詳細声明「威圧的とも受け取れる対応が繰り返され」尾碕さんは「【ご報告】」として声明を発表。数カ月前より退所の意思を伝えオスカープロモーションと協議を続けてきたようですが、具体的な提案や回答がほとんど得られず、「一方的な要求や威圧的とも受け取れる対応が繰り返