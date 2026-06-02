長雨が続いて気持ちまで沈みがちな時期は、視界いっぱいに広がる美しい青空と澄んだ空気に癒やされる旅の計画がおすすめです。雨を忘れさせてくれるほどの開放感に満ちた、初夏に一度は訪れてみたい憧れのエリアをピックアップしました。All About ニュース編集部では、2026年5月25日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「福島県の旅行先」ランキ