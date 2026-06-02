All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、神奈川県在住64歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ナオト☆さん年齢性別：64歳男性同居家族構成：本人、妻（50歳）、娘（22歳）居住地：神奈川県雇用形態：派遣・契約社員世帯年収：800万円現預金：1000万円リスク資産：0円りそな銀行の定期預金に300万円「簡単に引き出せないように」現預金