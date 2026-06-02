Snow Manの渡辺翔太さんは6月1日、自身のInstagramを更新。スワロフスキーが似合うモデルショットを披露しました。【写真】渡辺翔太のモデルショット「爽やかさと美しさを兼ね備えてる」渡辺さんは「スワロフスキー」とつづり、1枚の写真を投稿。片膝をついたラフなモデルポーズです。耳元や手元にはさまざまな色のジュエリーを合わせ、さらに淡いピンクやイエローのオープンカラーシャツで柔らかく中性的な魅力が際立つ美しい1枚