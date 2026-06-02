巨体が生む圧倒的な迫力とラウンジのような車内空間2026年5月28日には、日産の新型「エルグランド」が先行予約を開始したことでミニバン市場の注目が集まっています。そんななか、すでに販売を終えたものの、今なお独自の存在感を放っていたモデルを思い出す人も少なくありません。【画像ギャラリー】超いいじゃーん！ これが“巨大”なトヨタ斬新「“4列8人乗り”FRミニバン」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）そのクル