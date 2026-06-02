新型「ハスラー」実車公開！2014年1月に初代が登場して以来、ポップなデザインと高い実用性で多くの人に親しまれてきたスズキの軽SUV「ハスラーシリーズ」は、2026年3月に国内累計販売台数1000万台を達成しました。このように多くのファンを持つハスラーですが、さらなる進化を遂げた一部改良モデルの「ハスラー」と「ハスラー タフワイルド」が、2026年5月27日に発表・発売されました。【画像】超カッコいい！ これが「新型ハ