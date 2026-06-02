7月3日（金）公開のディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』に登場する新キャラクター、リリーパッドからインスピレーションを得たiPadケースが、6月1日（月）から、「Belkin」の販売サイトで販売されている。【動画】公開まで1ヵ月！リリーパッドが登場する『トイ・ストーリー５』予告映像■対応モデルは？今回登場した「トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース」は、現代の子どもたちとテクノロジーの新しい関わ