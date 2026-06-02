長い2025-26シーズンが終わり、北中米ワールドカップのメンバーに入らなかった選手たちは、休暇を満喫中だ。スポルティングに所属するリカルド・マンガスもその１人。28歳のポルトガル人DFは、生まれたての息子を含む家族とともに、ミラノへ出掛けたようだ。インスタグラムでその様子を公開したなか、大きな注目を集めているのが、ファッションである。なんと、今季限りでスポルティングを退団する守田英正の日本代表のユニ