ＪＲ広島駅南口で６月２日未明、路面電車の乗り入れ口に整備される「大屋根」の一部が設置されました。 2日午前０時半ごろから、路面電車の軌道の上空に大屋根を設置するための工事が始まりました。 設置されたのは重さおよそ８０トンの構造物で、世界最大級のつり上げ能力を持つクレーンを使い、約２時間かけて所定の位置まで運び上げられました。 広島市の担当者は「市民や来訪者を迎えるゲートのような、象徴