1日夜から広島県内では暖かく湿った空気の影響でまとまった雨が降っていて、台風６号は3日未明に最接近する見込みです。 午前１１時２０分現在、降り始めからの雨量は、広島市佐伯区湯来で６６．５ミリ、安佐北区三入で５６ミリ、中区でも４８ミリとなっています。 台風６号は３日未明に県内に最も近づく予想で、３日正午までの２４時間に降る雨の量は、南部で８０ミリ、北部で６０ミリと見込まれています。 広島地方気象台