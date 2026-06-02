ヴィジュアル系ロックバンド・キズが1日、公式サイトおよびSNSを通じて、来年2月27日をもってバンドとしての活動を一部休止すると発表した。【写真】ヴィジュアル系バンド・キズ、活動休止の報告【全文】バンドは「突然の発表ではございますが、キズは2027年2月27日（土）をもってバンドとしての活動を一部休止させていただくこととなりました」と報告し、活動休止の理由について「今後の方針について協議を重ねた結果、これか