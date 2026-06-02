参議院議員・立憲民主党の蓮舫氏（58）が、1日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。ヤジられた経験の話になり、“対策”を明かした。【写真】誕生日を祝福し蓮舫が公開した双子の娘＆息子の“顔出し”幼少期ショットこの日は「女性政治家のリアルを語る」というテーマで、蓮舫氏のほかに、衆議院議員・自由民主党の野田聖子氏、参議院議員・立憲民主党の辻元清美氏、参議院議員・国