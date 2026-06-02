ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』（よみうりランド遊園地内）の公式サイトが2日、更新され、台風6号接近のため3日は臨時休園することを発表した。【写真】リアルすぎる！リザードンやイワーク『ポケパーク カント―』エリア紹介公式サイトでは「平素よりポケパーク カントーをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。台風接近にともない、お客さまの安全を最優先に考え、以下の日程において臨時休園とさ