タレントの丸山礼（29）が2日、自身のインスタグラムを更新。さっぱりショートカットの近影を公開した。「髪切りました！」と記し、ショートカットにイメチェンした姿を披露した。夏らしい素敵女子系の最新ショットに「暑いっすね」と添えた。この投稿に、ファンからは「めっちゃ似合っててかわいい」「超絶可愛いです」「かわいいすぎる」「痩せて綺麗になってる！」「オシャレだな」などのコメントが寄せられている。