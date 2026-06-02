歌手・タレントの中川翔子さんが6月2日、自身のインスタグラムを更新。双子の兄の人見知りがはじまったことを明かしました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「ニコニコお兄ちゃんが人見知りはじまった！」「これも成長かわいい❤ママに甘えました」中川さんは「ニコニコお兄ちゃんが人見知りはじまった！」と投稿。母・桂子さんの親友が遊びに来た際に「見たことない顔で泣く！」と綴り、その親友に抱かれて泣き顔を見