映画監督の是枝裕和氏（63）が2日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。子役に対する演出術を明かした。2004年に監督した映画「誰も知らない」では、オーディションで初主演に抜擢された俳優・柳楽優弥が、当時14歳で史上最年少の「カンヌ国際映画祭」最優秀男優賞を受賞した。その後も、数々の賞に輝いた「万引き家族」や「怪物」など、子役を起用した作品で知られている。「な