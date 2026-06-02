無人のバスが動き出し、植え込みに突っ込みました。きょう午前8時すぎ、大阪市天王寺区でホテルの駐車場に止められていた無人の観光バスが動き出し、向かいの高校の植え込みに突っ込みました。この事故で運転手とみられる男性がバスと植え込みに挟まれてけがをし、病院に搬送されました。命に別状はないということです。事故当時、バスのエンジンはかかっていなかったということで、警察はバスが動き出した経緯などを調べています