◆米大リーグＤバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。得意の６月初戦。１点を追う８回先頭の第４打席は左腕ガルシアから二塁内野安打とし、今季５度目の３安打となった。打率は２割８分９厘まで上昇した。チェースフィールドでの試合は昨年９月２５日（同２６日）に４年連続