◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（２日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人は２日、ファームリーグ・ハヤテ戦のスタメンを発表した。先発は３勝、防御率１・１３と２軍で圧倒的な成績を残している又木鉄平投手。前回登板となった５月２６日の同・ヤクルト戦（ジャイアンツタウンスタジアム）では７回１安打無失点の快投を見せた。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。ハヤテの先発は３月３１日〜６月３０日まで派遣中の代木大和