◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月２日、栗東トレセンウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は、坂路を６５秒４―１５秒７で駆け上がった。見守った石橋調教師は「先週に負荷をしっかりかけた。前走の敗因がつかめないんだけどね」と雨空を見上げた。１週前追い切りはメイショウタバルと互角の動きを見せていたように、体調は悪くない。前走の読売マイラーズ