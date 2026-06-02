アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが１日までに自身のインスタグラムを更新。娘がダンスしている後ろ姿を投稿した。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ』に２９日に公開された「キミに１００パーセント」が映し出されたテレビ画面に合わせて踊る娘の姿。イントロで母が「３・２・１・ゴー」とカウントするリズムにぴったりと合わせて手を挙げる姿に「入り完璧すぎる」とつづった。この投稿にファンか