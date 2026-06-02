◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月２日、栗東トレセンこの日の栗東は激しい雨が降り、ぬれた白い馬体が少し黒く見えた。ガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は、角馬場を経て、坂路をゆっくりと上がった。活気にあふれ、７歳とは思えないほど元気。山本助手は「状態はいいね。今年の方が（去年よりも）乗り込めている」とうなずいた。昨年は４月末の