事務所の退所報告を巡って所属事務所が契約継続の声明を出す事態となっている女優の尾碕真花（いちか）が２日、インスタグラムを更新し、退所に至る経緯を説明した。「ご報告」と題し「本来であれば感謝の言葉のみお伝えしたいところですが、長期間にわたる協議の経緯を踏まえ、今回の決断に至った理由について説明します」と投稿。「私は数か月前より退所の意思を伝え、円満な解決を目指してオスカープロモーションとの話し合