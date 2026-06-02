苦悩を重ねながらも安定感を取り戻してきた佐々木朗希投手（２４）に対し、女房役のウィル・スミス捕手（３１）が「彼は日本から来た時のレベルに戻った」と太鼓判を押している。防御率４・５９ながら前回フィリーズ戦は６回途中１失点と好投し、直近３試合も少ない失点で試合を作っている。米メディア「ドジャース・ファクトリー」に出演したスミスは「彼は本当に一生懸命にトレーニングしている。登板機会が増え、いい内容