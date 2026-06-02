歌手の西川貴教が２日、東京・渋谷で行われたバンダイナムコベースの新たなエンターテインメント施設「ＳｈｉｂｕｙａＬＯＶＥＺ（シブヤラブズ）」（２７日開業）のオープニングセレモニーに出席した。同施設は音楽ライブをはじめ、演劇、講演会、各種イベントなど多彩な用途に対応し、渋谷から新たなエンターテインメントと文化を発信することを目的とした施設。西川は「ここ渋谷はご存じの通り、世界中の皆様が日本を