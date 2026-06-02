【モデルプレス＝2026/06/02】セブン-イレブンにて、「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」第2弾が6月8日より順次開催される。話題の「クロッチ」「カムジャチーズボール」「参鶏湯」など、本場の再現度にこだわった全8商品が全国に登場する。【写真】「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」第2弾ラインナップ◆定番から今話題のグルメまで全8商品第1弾に続き、より多彩になった「マシッソ（おいしい）！」な第2弾では、本場の再現度にこ