台風6号は屋久島の西南西を北上しています。このあと鹿児島県本土に近づく見通しで、土砂災害や暴風、高波に厳重な警戒が必要です。 「枕崎市では、先ほどまではゴオーという音を立てて、雨がたたきつける時間帯もありましたが、現在は強まったり弱まったりを繰り返しています」 台風6号は、屋久島の西南西にあって、北北東に進んでいます。 このあと夕方には県本土に最接近する見通しです。 きのう1日から2日あさに