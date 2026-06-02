鹿児島市は、2日午前10時に市内全域で海岸、河川、がけ近くなど危険な場所に住む人を対象に、避難指示を発表しました。 対象となるのは12万9413世帯、22万2606人です。 警戒レベル4「避難指示」が出されているのは、市内全域の海岸、河川、崖地近くなど危険な場所に住む人です。鹿児島市は、対象の地域に住む人に対し、避難場所、親戚・知人の家などに今すぐ避難し不要不急の外出は控えるなど、警戒を呼びかけています。 ・