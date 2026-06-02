台風6号の影響で交通にも影響が出ています。 「普段は通勤通学の人々で生き交うこちらの場所ですが、今日はその姿もまばらです」 ▼JRの在来線は、鹿児島県内の2日のすべての便が運休しています。 ▼九州新幹線は通常運転です。 ▼鹿児島市電・市バスは始発から終日運休。 ▼海の便は、桜島フェリーと鴨池・垂水フェリーが始発から運航を見合わせています。 奄美と種子島・屋久島航路、甑島航路など県内の