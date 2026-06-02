志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、南大隅町に、波浪警報が発表されています。 薩摩地方、大隅地方、種子島・屋久島地方、十島村に、暴風警報が継続されています。 南九州市、屋久島町に、レベル３大雨警報が継続されています。 種子島・屋久島地方、奄美地方に、波浪警報が継続されています。 ・ ・ ・